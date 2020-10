Wie uns die Sterne diese Woche beeinflussen

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für Sie einen Blick in die Sterne geworfen.

Widder

Liebe: Venus in der Jungfrau fordert und fördert jetzt eine pragmatische Haltung. Eine große Chance, Beziehungsfragen vernünftig zu lösen.

Gesundheit: Endlich stellt sich wieder mehr Ruhe ein. Ihre Nerven erholen sich, Ihre Konzentration nimmt zu.

Beruf: Wenn Sie sich auf Naheliegendes fokussieren und praktisch und lösungsorientiert denken, bekommen Sie Probleme endlich in den Griff.

Stier

Liebe: Venus bringt Ihnen das Liebesglück zurück: Ein Date am Montag sicher zum Erfolg.

Gesundheit: Sie blühen auf - unterstreichen Sie Ihre Attraktivität. Muten Sie nur Ihren Nerven nicht zu viel zu!

Beruf: Der Montag ist ein hervorragender Tag für Vorstellungstermine. Legen Sie sich nur nicht zu schnell fest, informieren Sie sich genau!

Zwillinge

Liebe: Das Venus-Quadrat könnte zu enormer Verunsicherung und auch zu Krisen führen. An grundsätzlichen Klärungen führt kein Weg vorbei.

Gesundheit: Sie sollten besser auf Ihr Äußeres achten und sich von Dienstag bis Donnerstag weniger stressen.

Beruf: Werden Sie vorsichtiger in finanziellen Fragen, es könnte sonst eng werden. Konflikte friedlich lösen und nicht eskalieren lassen!

Krebs

Liebe: Wo bisher zu viel Emotion im Spiel war, kündigen sich jetzt vernünftige Lösungen an. Es lohnt sich, die Dinge nüchterner zu sehen.

Gesundheit: Mental sind Sie sehr stark und somit für große geistige und nervliche Herausforderungen gerüstet.

Beruf: Merkur lädt Sie ein, neue Konzepte und Ideen zu entwickeln. Andere überzeugen Sie aber eher davon, wenn Sie weniger Druck machen.

Löwe

Liebe: Es wird Zeit, in Liebesangelegenheiten wieder vernünftiger und bodenständiger zu werden.

Gesundheit: Unter dem Merkur-Quadrat nimmt die Nervenbelastung spürbar zu. Schalten Sie also einen Gang zurück!

Beruf: Hören Sie auf andere und vor allem auf die Stimme der Vernunft, statt sich in Ihre Ideen zu verrennen. Umdenken ist jetzt angesagt.

Jungfrau

Liebe: Venus in Ihrem Zeichen zeigt an, dass Sie hervorragend ankommen. Seien Sie nur am Dienstag und Mittwoch ein bisschen geduldiger!

Gesundheit: Ihr Selbswertgefühl blüht auf. Sie dürfen jetzt daher ruhig ein wenig selbstbewusster auftreten.

Beruf: Treten Sie gleich am Montag zu Vorsprachen und Vorstellungsterminen an! Ihr fachliches Knowhow ist schon ab Donnerstag sehr gefragt.

Waage

Liebe: Jetzt sollte der Verstand Vorrang in Herzensangelegenheiten haben. Fragen Sie sich, wo Sie wirklich am sichersten aufgehoben sind!

Gesundheit: Schönheit kommt auch von innen. Achten Sie daher besser auf Ihre Gesundheit und Ihre Lebensweise!

Beruf: Es geht um grundlegende Richtungsentscheidungen. Vernünftige Kalkulation und pragmatische Kooperationen sollten die Kriterien sein.

Skorpion

Liebe: Alles wieder viel freundlicher, vernünftiger und berechenbarer. Nutzen Sie ab Donnerstag die Chance auf bereinigende Aussprachen!

Gesundheit: Ihr Intellekt arbeitet auf Hochtouren. Speziell ab Donnerstag sind Sie allen Aufgaben gewachsen.

Beruf: Taktieren Sie ab Montag geduldiger! Je weniger Sie drängen, desto eher werden sich Ihre Ideen, Pläne und Vorschläge durchsetzen.

Schütze

Liebe: Venus gibt Ihnen einiges aufzulösen. Überdenken Sie Ihre Haltung selbstkritisch, sonst haben Sie schon ab Dienstag das Nachsehen.

Gesundheit: Treten Sie am von Dienstag bis Donnerstag ein wenig leiser. Nehmen Sie sich Zeit, sich zu pflegen!

Beruf: Gehen Sie jetzt ja nicht auf Konfrontationskurs! Wer es sich mit anderen verscherzt, muss auch mit finanziellen Nachteilen rechnen.

Steinbock

Liebe: In Ihr Liebesleben kehrt wieder Ruhe ein. Nehmen Sie das Interesse und die Sympathien, die man Ihnen entgegenbringt, freundlich an!

Gesundheit: Sie sollten sich auch wieder Zeit für Ihre Schönheit nehmen. Die positive Resonanz tut Ihnen gut.

Beruf: Neue Angebote und Kooperationen in Sicht und damit auch finanzieller Aufschwung. Nur nicht zu viel Druck am Donnerstag und Freitag!

Wassermann

Liebe: Die Venus-Opposition ist überstanden. Jetzt wird es Zeit, endlich wieder Vernunft und Ruhe in Ihr Liebesleben einkehren zu lassen.

Gesundheit: Die Nervenbelastung nimmt zu. Strikte Zeiteinteilung mit genügend Ruhezeiten ist jetzt unerlässlich.

Beruf: Sie müssen sich jetzt wirklich sehr konzentriert ins Zeug legen und konsequent dranbleiben. Nehmen Sie praktischen Rat und Hilfe an!

Fische

Liebe: Die Venus-Opposition empfiehlt Ihnen eine gründliche Nachdenkpause, um Probleme vernünftig zu lösen und nicht falsch zu reagieren!

Gesundheit: Sie sind mental stark und denken klar. Warten Sie aber mit schwierigen Aufgaben bis Donnerstag zu!

Beruf: Es wird Zeit, über neue Wege nachzudenken. Bleiben Sie aber noch auf der sicheren Seite und gehen Sie kein finanzielles Risiko ein!