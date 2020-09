So stehen die Sterne diese Woche

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geblickt.

Widder

Liebe: Nach dem etwas unruhigen Wochenende, erstrahlt die Liebe am Montag und Dienstag wieder in vollem Glanz. Keinen Diskussionen mehr!

Gesundheit: Es geht nur um Ihre Nerven und Ihre Konzentration. Sie brauchen daher unbedingt mehr Entspannung.

Beruf: Zum Glück sieht es finanziell wieder viel besser aus, auch wenn Merkur Ihre Pläne blockiert. Ohne Kompromisse geht es eben nicht.

Stier

Liebe: Seien Sie vorsichtig, Neiderinnen und Konkurrentinnen schlafen nicht! Wer finanziellen Schaden vermeiden will, bleibt diplomatisch.

Gesundheit: Sie sollten mehr auf Ihr Äußeres achten. Mittwoch und Donnerstag sind gute Tage, um sich zu pflegen.

Beruf: Warten Sie mit Vorsprachen und Verhandlungen bis Mittwoch zu! Spätestens am Freitag wird sich ein gemeinsamer Nenner finden lassen.

Zwillinge

Liebe: Montag und Dienstag machen Lust auf heiße Flirts und vielleicht sogar auf mehr. Am Mittwoch und Donnerstag aber viel vorsichtiger!

Gesundheit: Sie sind mental Spitze, wollen aber wohl zu viel auf einmal. Dosieren Sie ihren Einsatz vernünftig!

Beruf: Andere zu überzeugen, erfordert diplomatisches Geschick. Was am Mittwoch und Donnerstag noch hakt, kann am Freitag endlich klappen.

Krebs

Liebe: Wenn Sie bereit sind, das Kommando abzugeben und auf Diskussionen verzichten, kann es bis Donnerstag wieder harmonischer werden.

Gesundheit: Schonen Sie sich physisch, strapazieren Sie Ihre Nerven nicht! Nehmen Sie Unterstützung dankbar an!

Beruf: Seien Sie doch froh, dass Kooperationen und Teamwork wieder viel besser klappen und halten Sie sich mit Einwänden und Kritik zurück!

Löwe

Liebe: Venus und Mars lassen Ihr Liebesglück erstrahlen wie schon lange nicht mehr. Wer noch auf der Suche ist, wird ab Montag fündig.

Gesundheit: Sind Kraft und Konzentration im Einklang? Darauf kommt es nämlich an und somit auf das rechte Maß.

Beruf: Legen Sie los mit neuen Initiativen! Sie verstehen es, andere mit Ihrer Begeisterung anzustecken. Teamwork lässt die Kasse klingeln.

Jungfrau

Liebe: Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, dann warten Sie mit Dates bis Mittwoch zu! Mehr Feuer müssen Sie aber schon entwickeln.

Gesundheit: Positiver und spielerischer! Wer mit Freude und Zuversicht an alles herangeht, hat viel mehr Power.

Beruf: Ihre vorsichtigen Überlegungen sind berechtigt, aber auch hinderlich. Abwarten, aber nicht bremsen! Ab Mittwoch hört man auf Sie.

Waage

Liebe: Dank Venus fällt es Ihnen jetzt wieder leichter, der Liebe eine neue Chance zu geben, speziell Montag und Dienstag und ab Freitag.

Gesundheit: Jetzt sind Sie geistig wieder sehr rege. Achten Sie aber darauf, Ihre Nerven nicht zu überfordern!

Beruf: Vorstellungstermine, Verhandlungen und Prüfungen gleich am Montag und Dienstag. Da sind Sie hellwach und kommen auch sehr gut an.

Skorpion

Liebe: Krisen vom Wochenende könnten sich bis Dienstag noch zuspitzen. Beherrschen Sie sich, ab Mittwoch ist die Vernunft wieder am Wort.

Gesundheit: Verspannungen und Kreislaufprobleme könnten Ihnen zu schaffen machen. Stress deutlich reduzieren!

Beruf: Akzeptieren Sie Vorgaben und legen Sie sich nicht mit Vorgesetzten an! Lenken Sie ab Mittwoch pragmatisch und kompromissbereit ein!

Schütze

Liebe: Singles sollten sich unbedingt am Montag oder Dienstag verabreden. Seien Sie aber am Mittwoch und Donnerstag ein wenig geduldiger!

Gesundheit: Sie sind in Hochform und sehen auch blendend aus. Treten Sie aber Mitte der Woche etwas kürzer!

Beruf: Tolle Ideen müssen auch umsetzbar sein. Seien Sie daher ab Mittwoch bereit, hoch gesteckte Ziele pragmatisch in Angriff zu nehmen.

Steinbock

Liebe: Fassen Sie sich ein Herz und geben Sie der Liebe wieder eine neue Chance! Von Montag bis Donnerstag stehen Ihre Sterne gut dafür.

Gesundheit: Wenn es nicht nach Ihrem Willen gehen muss, tun Sie sich und Ihren Nerven einen großen Gefallen.

Beruf: Das Verhandlungsklima ist schwierig, aber die Zusammenarbeit könnte wieder klappen. Beharren Sie also nicht auf Ihrem Standpunkt.

Wassermann

Liebe: Unter der Venus-Opposition sollten Sie Ihre Haltung selbstkritisch hinterfragen. Benühen Sie sich um vernünftige klärende Gespräche!

Gesundheit: Wenn Sie sich zu viel zumuten, könnte Ihnen Ihr Kreislauf Probleme bereiten. Nicht zu viel Stress!

Beruf: Auch wenn es Ihnen schwer fällt, sollten Sie sich mit anderen arrangieren und kooperieren. Denken Sie dabei auch an Ihre Finanzen!

Fische

Liebe: Trauen Sie sich mehr zu und lassen Sie sich am Mittwoch und Donnerstag nicht entmutigen! Danach nimmt die Liebe wieder Fahrt auf.

Gesundheit: Sportlicher, schönheitsbewusster und in jeder Hinsicht etwas maßvoller: Das ist das Wohlfühlrezept.

Beruf: Mut zu neuen Initiaven am Montag und Dienstag! Am Mittwoch und Donnerstag darf es trotzdem realistischer und pragmatischer sein!