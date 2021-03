Japanisches Horoskop: Was die Blutgruppe über Sie verrät

Horoskop: In Japan schaut man nicht in die Sterne, sondern auf den Blutbefund.

In der japanischen Kultur spielt die Blutgruppe des Menschen eine große Rolle. Ein Horoskop, das auf der Deutung der Tierkreiszeichen basiert, ist dort weniger verbreitet als der Glaube an bestimmte Charaktereinflüsse der verschiedenen Blutgruppen. Ähnlich wie beim Horoskop unserer Breitengrade gibt es keine wissenschaftlichen Belege für diese Charakterlehre, dennoch erfreut sie sich größter Popularität und hat einen Fixplatz in Zeitungen und Magazinen. Auch bei der Partnersuche verlassen sich viele bei Fragen der Kompatibilität auf die bestimmten Zuschreibungen der Blutgruppen.

Welche Eigenschaften den bestimmten Blutgruppen zugeschrieben werden, erfahren Sie hier:

Japanisches Blutgruppen-Horoskop: Die Typen

Blutgruppe A: Die Verantwortungsbewussten

Menschen mit Blutgruppe A gelten als sehr ordentlich, verantwortungsbewusst aber auch ein wenig verschlossen, engstirnig und konservativ. Sie sind sensibel und kreativ, Lügen wandern niemals über ihre Lippen. Flirten fällt diesen introvertierten Typen allerdings sehr schwer. Wer sich einen verlässlichen, liebevollen Partner*in wünscht, findet im Typen A einen Fels in der Brandung.

Perfect Match: A+0= Jackpot! Gegensätze ziehen sich an. Auf lange Sicht kann diese Verbindung gut funktionieren.

Blutgruppe B: Die Individualisten

Menschen mit Blutgruppe B sollen besonders egozentrisch und kreativ sein, einen wilden Lebensstil führen und sich nicht von Konventionen einschränken lassen. Nach japanischer Deutung wirkt sich das natürlich auch im Bett aus: Sex mit Menschen mit Blutgruppe B soll ein wahres Feuerwerk der Leidenschaft sein. Diese Individualisten agieren aber unberechenbar und neigen zum Leichtsinn.

Perfect Match: B+AB=solide Partnerschaft. Auf den ersten Blick gibt es hier viele Reibungspunkte, doch wenn die großen Themen geklärt sind und man auf einen gemeinsamen Nenner kommt, hat man eine stabile Basis, die das ganze Leben hält.

Blutgruppe AB: Die Coolen

Jene mit AB haben von allem ein bisschen was: mitfühlend, selbstbewusst, verständnisvoll, hilfsbereit, stolz und schwer durchschaubar. Sie sind Kreativköpfe, die viel Wert auf Spiritualität legen und äußerst sensibel sein können. Der gute Eigenschaften-Mix der geselligen AB-Typen macht sie zu beliebten Mitmenschen, denen es an Freunden nicht mangelt.





Perfect Match: AB+AB= 100% Liebesglück. Diese zwei Typen ergänzen sich wunderbar und genießen eine ausbalancierte Partnerschaft.