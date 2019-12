Ihr Liebes-Horoskop für 2020

Das alte Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, und schon fragen sich viele von Ihnen, was das neue Jahr wohl für Sie bereithält. Eine, die zwar nicht hellsehen kann, aber weiß, welche Entwicklungen sich für die jeweiligen Sternzeichen ergeben, ist Star-­Astrologin Gerda Rogers. In ihrem neuen Jahres­horoskop für 2020 verrät sie in unterschiedlichen Kategorien, worauf Sie sich vorbereiten können.

Positiv

Die gute Nachricht gleich vorweg: Das neue Jahr steht unter der Regentschaft des Mondes. Er steht für Gefühl und den familiären Zusammenhalt.

Bindung

Für einige Sternzeichen bedeutet der Mond, dass sie sich 2020 endlich trauen, „Ja“ zu sagen.

Widder

Bis Mitte Jänner erwarten Singles lustige Flirts und es herrscht gute Stimmung in Partnerschaften. Bis April sind Konflikte vorprogrammiert. Auch der Sommer wird eher holprig in Sachen Liebe. Erst ab dem 16. Dezember kann sich die Liebe dann endlich ungehindert ihren Weg bahnen.

Stier

Der Jänner läuft noch nicht so, wie Sie es sich vorstellen, aber schon ab Februar nimmt die Lust auf Liebe spürbar zu. Singles sollten endlich einmal „Ja“ sagen und Gebundene ihre Partnerschaft stärken. Vorsicht: Im August liegen Spannungen in der Luft. Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt.

Zwillinge

Anfang des Jahres ist Ihnen Venus sehr gewogen. Werden Sie nur nicht leichtsinnig, sonst könnten Sie in Bedrängnis geraten. Ihr Liebeshoch hält bis 13. Mai an. Dann folgt eine kurze Zeit der Unbeständigkeit. Generell bringt Ihnen Venus aber das ganze Jahr über Liebes-Glück.

Krebs

Bis April tun Sie sich noch schwer, ihre Scheuklappen abzulegen, aber danach lässt sich die Liebe unbeschwert genießen. Vor allem ab September wird es sehr harmonisch, aber nur, wenn Sie Abstriche von Ihren Erwartungen machen und zudem großzügig und tolerant einlenken.

Löwe

Sie befinden sich Anfang des Jahres in ­einem Liebes-­Chaos. Irgendwie kehrt einfach keine Ruhe ein. Romantische Träume und emotionale Verunsicherung geben den Ton an. Mitte des Jahres könnte es aber dennoch mit der Liebe klappen. Im September prickelt es dann wieder richtig.

Jungfrau

Auch wenn Jupiter und Saturn Ihrem Glück heuer sehr gewogen sind, wird der Jahresauftakt noch etwas unruhig. Ab März bessert sich die Lage und sie haben endlich eine solide Basis für anhaltendes Liebes-Glück. Vorsicht ist im Mai und Juni geboten, denn hier bahnen sich neue Konflikte an.

Waage

Venus und Mars lassen bis 13. Jänner Ihr Herz höherschlagen. Nur nicht wieder zu blauäugig in Ihren Erwartungen, sonst könnte ab Mitte des Monats Enttäuschung folgen. Im Frühling gedeiht die Liebe dann prächtig. Erst im August folgt wieder eine kritische Phase. Ruhe bewahren!

Skorpion

Bis zum Sommer sollten Sie unbedingt Ihre Einstellung überdenken. Im Juli warten auf Singles dann heiße Flirts, von denen man sich aber nicht zu viel erwarten darf. Erst Ende des Jahres befinden Sie sich wieder in einem Liebeshoch. Nehmen Sie es dankbar an und stärken Sie es.

Schütze

Ab 8. Februar ist alles im Lot. Allerdings sollten Sie auch mehr Ernsthaftigkeit an den Tag legen, denn es heißt Verantwortung übernehmen. Im April wird Ihnen schon wieder langweilig. All jene, die ihrem Befreiungsdrang nachgegeben haben, könnten im Mai zwischen den Stühlen sitzen.

Steinbock

Ernsthafte und geduldige Beziehungsarbeit lohnt sich, denn ab dem 6. März geht Ihnen in ihrem Liebesleben die Sonne auf. Auch Singles könnten endlich fündig werden. Passen Sie nur auf, dass Sie die Liebe nicht wieder vernachlässigen. Im Großen und Ganzen ein glückliches Liebesjahr.

Wassermann

Der Start in das neue Jahr ist verheißungsvoll, Venus stimuliert im Februar ihre Abenteuerlust. Es müssen aber im März klare Grenzen gezogen werden, damit ab April die Prüfung bestanden ist, Venus ist Ihnen auch in der Mitte des Jahres äußerst gewogen. Mehr Romantik ist gefragt.

Fische

Der Jahresbeginn kann noch etwas turbulent werden, aber insgesamt sind Sie heuer auf der sicheren Seite. Von Mai bis Juli sollten Sie jedoch vorsichtig sein. Im Herbst werden Sie mit viel Herz und Leidenschaft belohnt. Auch der Familiensinn kommt nicht zu kurz. Sagen Sie endlich „Ja“.